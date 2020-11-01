Молдавский премьер проголосовал на выборах президента республики

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику в воскресенье утром проголосовал на выборах президента республики.
"Пришел выполнить свой гражданский долг", - заявил глава правительства после того, как вышел с избирательного участка.
Кику призвал граждан Молдовы прийти на выборы.
"Думаю, что каждый гражданин знает, за кого он будет голосовать... Эти выборы очень важны для страны. Молдова, как и весь мир, находится в очень непростой ситуации - пандемия, экономическая ситуация. Нужно проявить максимум гражданской ответственности - приходить и голосовать. Тем самым определить будущее страны на следующее четыре года", - сказал премьер.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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