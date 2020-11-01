Молдавский премьер проголосовал на выборах президента республики

Глава молдавского кабмина, выйдя с избирательного участка, подчеркнул, что выборы президента республики очень важные для страны.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику в воскресенье утром проголосовал на выборах президента республики.

"Пришел выполнить свой гражданский долг", - заявил глава правительства после того, как вышел с избирательного участка.

Кику призвал граждан Молдовы прийти на выборы.

"Думаю, что каждый гражданин знает, за кого он будет голосовать... Эти выборы очень важны для страны. Молдова, как и весь мир, находится в очень непростой ситуации - пандемия, экономическая ситуация. Нужно проявить максимум гражданской ответственности - приходить и голосовать. Тем самым определить будущее страны на следующее четыре года", - сказал премьер.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов: Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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