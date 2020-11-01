Наблюдатель от МПА СНГ: электоральный процесс в Молдове организован на высоком уровне

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Генеральный секретарь совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий прокомментировал Sputnik, как проходят выборы президента Молдовы.
"Электоральный процесс в Молдове организован на высоком уровне", - заявил Кобицкий.
Избирательные участки открылись на территории Молдовы в 07.00 и закроются в 21.00.
"На нашем участке зарегистрировано 1280 избирателей. Как правило, это социально активные граждане. Участок для голосования открылся вовремя", - сказала председатель секции для голосования №1/109 Лариса Крецу.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>