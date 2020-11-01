Наблюдатель от МПА СНГ: электоральный процесс в Молдове организован на высоком уровне

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Генеральный секретарь совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий прокомментировал Sputnik, как проходят выборы президента Молдовы.

"Электоральный процесс в Молдове организован на высоком уровне", - заявил Кобицкий.

Избирательные участки открылись на территории Молдовы в 07.00 и закроются в 21.00.

"На нашем участке зарегистрировано 1280 избирателей. Как правило, это социально активные граждане. Участок для голосования открылся вовремя", - сказала председатель секции для голосования №1/109 Лариса Крецу.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов: Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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