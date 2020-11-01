Выборы президента Молдовы: первое заявление ЦИК

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Избирательные участки на выборах президента Молдовы открылись на территории республики вовремя. Об этом заявил на брифинге в воскресенье глава ЦИК Дорин Чимил.

"В 07.00 начали работу все избирательные участки на территории Молдовы. В 42 секциях для голосования, организованных для избирателей из Левобережья, избирательный процесс начался без серьезных происшествий. Осуждаем любые ситуации, которые препятствуют доступу к голосованию избирателей. Призываем к спокойствию местных жителей", - заявил Чимил.

По его словам, за границей избирательные участки открываются в 07.00 по местному времени. "К настоящему моменту проводится избирательный процесс на участках для голосования, открытых в Японии, где проголосовал первый избиратель в рамках президентских выборов, Китае, Азербайджане, ОАЭ, Катаре, Израиле, России, Румынии, Турции, Болгарии, Греции, Кипре, Украине, Беларуси, Эстонии, Литве, Латвии. Систематизируем информацию об открытии участков в центральной и западной Европе", - отметил Чимил.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов: Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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