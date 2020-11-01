Полиция прокомментировала ситуацию на избирательных участках Варнице

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Замглавы Генерального инспектората полиции МВД страны Марин Максиан прокомментировал ситуацию у лицея в Варнице, где организованы избирательные участки для жителей левого берега Днестра.

"Ситуация в Варнице: некоторое число граждан, в том числе ветераны, а также другие местные жители пытаются нарушить работу избирательного участка, блокируя доступ избирателей. В результате вмешательства полиции ведется диалог. Доступ на избирательный участок обеспечивается. Однако попытки сохраняются, и некоторые из них - довольно агрессивные", - сказал Максиан.

По его словам, уже применялся слезоточивый газ.

"Полиция отреагировала. Человека задержали... Любое действие по блокированию доступа транспорта или людей с целью ограничить права и свободы человека считается незаконным. Призываем к спокойствию и соблюдению закона", - отметил замглавы Генинспектората.

Он обратил внимание, что случай блокирования доступа зарегистрирован правоохранительными органами.

"Нарушений с организованным подвозом к настоящему моменту не наблюдалось", - добавил Максиан.

По его словам, в день тишины зарегистрирован один случай агитации представителем одного из электоральных конкурентов. Это произошло в селе Извоаре, Дрокиевского района.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов: Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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