Кандидат в президенты Молдовы Майя Санду рассказала, за что она проголосовала

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Кандидат в президенты Молдовы лидер Партии PAS Майя Санду проголосовала на выборах главы государства.
"Голосовала за порядок в стране, за благосостояние, за функциональное государство, которое бы работало на людей и помогало людям, за государство, которое боролось бы с коррупцией и остановило бы коррумпированные кланы, за хорошее будущее нашей страны для всех порядочных людей", - сказала Санду.
Политик отметила, что она и ее коллеги будут следить за ходом голосования по всей стране. "Будем проводить мониторинг того, что происходит. Просим граждан быть бдительными и сообщать о любом нарушении. Важно голосовать и защищать голоса", - сказала Санду.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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