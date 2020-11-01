Кандидат в президенты Молдовы Майя Санду рассказала, за что она проголосовала

Лидер партии PAS Майя Санду отметила, что она и ее команда будут следить за ходом голосования по всей стране.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Кандидат в президенты Молдовы лидер Партии PAS Майя Санду проголосовала на выборах главы государства.

"Голосовала за порядок в стране, за благосостояние, за функциональное государство, которое бы работало на людей и помогало людям, за государство, которое боролось бы с коррупцией и остановило бы коррумпированные кланы, за хорошее будущее нашей страны для всех порядочных людей", - сказала Санду.

Политик отметила, что она и ее коллеги будут следить за ходом голосования по всей стране. "Будем проводить мониторинг того, что происходит. Просим граждан быть бдительными и сообщать о любом нарушении. Важно голосовать и защищать голоса", - сказала Санду.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов: Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova