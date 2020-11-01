Кандидат в президенты Андрей Нэстасе: голосовал за Молдову

Глава Партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе призвал граждан Молдовы внутри страны и за рубежом принять участие в голосовании.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Кандидат в президенты Молдовы, лидер Партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе проголосовал на выборах главы государства.

"Сегодня очень важный день. Призываю всех граждан выйти на голосование - за Молдову завтрашнего дня, за здоровую Молдову, за Молдову, в которой хочется жить и не нужно уезжать, за Молдову, в которой слово – это слово, а честь – это честь", - заявил Нэстасе.

Он призвал граждан быть бдительными и внимательными. Как пояснил Нэстасе, его коллеги следят за избирательным процессом по всей стране.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов: Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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