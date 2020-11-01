Кандидат в президенты Андрей Нэстасе: голосовал за Молдову

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Кандидат в президенты Молдовы, лидер Партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе проголосовал на выборах главы государства.
"Сегодня очень важный день. Призываю всех граждан выйти на голосование - за Молдову завтрашнего дня, за здоровую Молдову, за Молдову, в которой хочется жить и не нужно уезжать, за Молдову, в которой слово – это слово, а честь – это честь", - заявил Нэстасе.
Он призвал граждан быть бдительными и внимательными. Как пояснил Нэстасе, его коллеги следят за избирательным процессом по всей стране.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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