Спикер парламента Молдовы проголосовала на выборах президента республики

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная в воскресенье утром проголосовала на выборах президента республики.

"Голосовала за мир и спокойствие в стране. За президента, который бы гордился своим народом, своей страной, знал, как всех объединить. Это предполагает и развитие республики", - сказала Гречаная.

Председатель парламента также сообщила, что будет вместе с коллегами по партии следить за избирательным процессом.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов: Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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