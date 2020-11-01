Спикер парламента Молдовы проголосовала на выборах президента республики

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная в воскресенье утром проголосовала на выборах президента республики.
"Голосовала за мир и спокойствие в стране. За президента, который бы гордился своим народом, своей страной, знал, как всех объединить. Это предполагает и развитие республики", - сказала Гречаная.
Председатель парламента также сообщила, что будет вместе с коллегами по партии следить за избирательным процессом.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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