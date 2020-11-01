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Ренато Усатый

Ренато Усатый: невозможно добиться перемен, сидя дома

© Sputnik / Crina Balea
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (254)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201101/32251673/renato-usatii-nevozmozhno-dobitsya-peremen-sidya-doma.html

Ренато Усатый рассказал, что голосовал на выборах за лучшую жизнь и за то, чтобы все граждане страны вне зависимости от национальности и языка жили дружно.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Кандидат в президенты Молдовы от "Нашей партии" Ренато Усатый проголосовал на выборах главы государства.

"Сегодня голосовал за лучшую жизнь, за то, чтобы государство заботилось о всех гражданах, чтобы люди из молдавской диаспоры не общались с детьми по скайпу, а были дома и могли обнять их", - сказал Усатый после своего голосования.

Политик сообщил, что мечтает, чтобы все граждане вне зависимости от национальности и языка жили дружно и делали все, чтобы вместе построить новую страну.

"Невозможно добиться перемен, сидя дома. Первый шаг к переменам - прийти и проголосовать", - сказал Усатый.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов: Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Голосование с перспективой в четыре года

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (254)

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