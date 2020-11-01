Виолетта Иванова проголосовала за достойную жизнь

Еще одна кандидат-женщина на президентских выборах в Молдове уже проголосовала. Виолетта Иванова рассказала, каковы ее ожидания от выборов.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Кандидат в президенты Молдовы от Партии "Шор" Виолетта Иванова в воскресенье проголосовала на выборах главы государства.

"Отдала свой голос за пенсии, зарплаты, за достойную жизнь для наших родителей и пожилых людей, которые этого заслуживают. Голосовала за то, чтобы наши села процветали, чтобы стерлась граница между городом и селом, чтобы у сельчан были те же условия, что и у горожан, за процветающую Молдову, развитое сельское хозяйство, как мы того заслуживаем... Призываю граждан выйти на голосование и продемонстрировать, что сила в их руках", - сказала Иванова.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов: Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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