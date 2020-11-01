Виолетта Иванова проголосовала за достойную жизнь

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Кандидат в президенты Молдовы от Партии "Шор" Виолетта Иванова в воскресенье проголосовала на выборах главы государства.
"Отдала свой голос за пенсии, зарплаты, за достойную жизнь для наших родителей и пожилых людей, которые этого заслуживают. Голосовала за то, чтобы наши села процветали, чтобы стерлась граница между городом и селом, чтобы у сельчан были те же условия, что и у горожан, за процветающую Молдову, развитое сельское хозяйство, как мы того заслуживаем... Призываю граждан выйти на голосование и продемонстрировать, что сила в их руках", - сказала Иванова.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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