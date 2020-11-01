Примар Кишинева: выбираем между стабильностью и хаосом

Столичный градоначальник пришел на участок для голосования вместе со своей женой. Супруги признались, что голосовали за лучшее будущее.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан проголосовал на выборах президента Молдовы.

"Сегодня очень важный день для всех нас. Голос каждого важен. От нас зависит, как страна будет развиваться в последующие годы, какой курс развития будет у Молдовы. Мы можем выбирать между стабильностью и неопределенностью или даже хаосом. Я - за стабильность, консолидацию усилий для развития Молдовы. Мы ответственны перед народом и детьми. Уверен, что мы можем быть едины, и все свои знания и опыт направить на развитие страны. Те, кто остался дома, абсолютно ответственны за это. Важно участвовать в голосовании", - сказал Чебан.

© Photo : Facebook / Iv Ceban Ион Чебан с супругой Татьяной

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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