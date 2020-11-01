Один из первых избирателей: "Я пришел проголосовать за демократию"

На одном из избирательных участков в самом центре Кишинева уже через 20 минут после открытия проголосовали десять человек.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Участок №1\109, расположенный в здании столичного лицея имени Гоголя, был полностью готов начать работу в начале седьмого утра. К моменту официального открытия на участке уже находилась делегация наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Ровно в 07.00 в урну был опущен первый бюллетень – пожилой жительницей Кишинева, пожелавшей остаться неизвестной.

© Sputnik / Mihai Caraus Выборы президента Молдовы

Вторым по счету свой голос отдал молодой человек, представившийся Игорем:

"Я пришел сюда в такой ранний час, чтобы проголосовать за демократию. Считаю нынешние выборы очень важными для Молдовы. Это шанс для всех нас. У нас, граждан, нет другой возможности влиять на ситуацию, на перемены в стране, кроме как отдав свой голос на выборах. Надеюсь, что и мой голос будет что-то значить".

© Sputnik / Mihai Caraus Выборы президента Молдовы

Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий отметил традиционно высокую активность молдавских избирателей.

"Избирательный процесс в каждой стране Содружества, конечно, имеет свои особенности. У нашей делегации в этом году это уже шестые наблюдения за выборами. В прошлом году мы приезжали в Молдову на парламентские выборы и уже в тот раз отметили достаточно высокую активность молдавских избирателей. Искренне надеемся, что и сегодня люди массово придут к избирательным урнам", - заявил Кобицкий.

По его словам, делегация наблюдателей от МПА СНГ накануне встретилась с представителями Центральной избирательной комиссии Молдовы, а также с участвующими в кампании кандидатами. "В целом, избирательный процесс соответствует законодательству Республики Молдова, а также международным демократическим нормам и стандартам. Мы подготовили соответствующее заключение и передали его в ЦИК и Зинаиде Гречаной как спикеру парламента Молдовы", - сказал Кобицкий.

Его коллега, координатор миссии МПА СНГ, вице-спикер парламента Азербайджана Адиль Алиев напомнил, что в молдавском ЦИК зарегистрировано 43 делегата от Ассамблеи, члены которой накануне побывали в некоторых районах республики, в том числе в Гагаузии. Алиев также отметил высокий уровень организации нынешнего электорального процесса в Молдове. Он напомнил, что делегация отслеживает не только активность избирателей, но и, в условиях пандемии, соблюдение на участках санитарно-эпидемиологических норм.

Тот факт, эпидемия коронавируса внесла дополнительные коррективы в избирательный процесс, отметила и председатель участка 1\109 Лариса Крецу.

"Я не впервые исполняю функцию председателя избирательного участка, и не могу сказать, что пандемия вызвала какие-то особые сложности. Но мы стараемся быть осторожными. Соблюдать все меры, чтобы сохранить здоровье избирателей и персонала. Участки оснащены всем необходимым инвентарем", - заявила госпожа Крецу.

По ее словам, даже если человек придет на участок без своей ручки или защитной маски, все это ему будет выдано на месте.

"На нашем участке зарегистрировано 1282 избирателя. Многих мы уже хорошо знаем, в большинстве своем это образованные, интеллигентные люди. Надеемся, что сегодня они будут активны. Впрочем, уровень явки будет ясен только после 15.00", - говорит Крецу.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов: Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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