Игорь Додон проголосовал на выборах президента Молдовы

Игорь Додон пришел на избирательный участок вместе со своей женой Галиной Додон. Он поделился своими ожиданиями от выборов.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Кандидат в президенты Молдовы Игорь Додон в воскресенье проголосовал на выборах главы государства.

"Мы не нуждаемся в дестабилизации. Большинство граждан Молдовы выступают за мир и спокойствие. Голосовал за хорошие отношения между всеми национальностями, проживающими на территории республики, за баланс с нашими зарубежными партнерами. Уверен, что нам не нужен хаос тем более в условиях, когда есть пандемия, экономический кризис. Нам не нужен еще и политический кризис", - заявил Додон.

По его словам, он голосовал за сильное государство, за сохранение политической стабильности, за развитие экономики.

Додон призвал граждан выходить на голосование. "Не надо опасаться дождя и пандемии. Государство обеспечило все условия, чтобы выборы прошли безопасно", - сказал Додон.

"Что я заметил, не было организован массовый подвоз избирателей, как кто-то переживал. Процесс проходит спокойно. Мне кажется, все проходит транспарентно", - добавил он.

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Додон, комментируя ситуация с голосованием жителей Приднестровья, отметил, что неправильно запрещать кому-то осуществлять свое право голоса.

"Пытаются блокировать (голосование - ред.), но полиция делает свое дело, МВД обеспечивает порядок и безопасность", - заявил Додон.

Игорь Додон является действующим президентом Молдовы. Он вступил в должность главы государства в декабре 2016 года.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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