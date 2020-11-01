Выборы президента Молдовы: голосование на севере и юге страны

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik, Максим Топал, Михаил Смоленко. Башкан Гагаузии Ирина Влах проголосовала на выборах президента Молдовы "за стабильность и продолжение позитивных изменений на территории автономии".
"Я уверена в том, что все те положительные изменения, которые были у нас в Гагаузии, должны быть продолжены. Призываю всех жителей автономии голосовать за стабильность, за мир, благополучие и взаимопонимание в нашей стране. За тех, кто не понаслышке и хорошо знает Гагаузию, наши проблемы и с уважением относится к нашему региону", - отметила она.
В Гагаузии практически все 67 избирательных участков открылись вовремя, в 07.00, за исключением одного, где произошла небольшая задержка. Каких-либо инцидентов, связанных с ходом избирательного процесса, зафиксировано не было.
Председатель окружного избирательного совета №36 по АТО Гагаузия Иван Комур рассказал, что будет выходить на брифинги для прессы каждые три часа. Там он будет сообщать официальные данные по явке и нарушениям, если таковые будут.
Иван Комур выразил надежду, что нарушений не случится, день голосования пройдет спокойно и жители региона смогут реализовать свое избирательное право без каких-либо проблем. Жителям автономии, как и всей страны, 1 ноября предстоит избрать главу государства из восьми претендентов.
В регионе в воскресенье работают, помимо представителей кандидатов на выборах, более трехсот национальных и международных наблюдателей.
В условиях пандемии коронавируса, большое внимание уделяется безопасности голосующих. Так, на избирательном участке граждане должны проходить термометрию и обработать руки антисептиком. Людям бесплатно выдают защитные маски. После этого, предъявив паспорт, можно получить бюллетень и проследовать в кабину для голосования. Избирательные участки будут открыты до 21.00.
В северной столице избиратели пришли на участки к самому открытию, к 7.00. Многие бельчане, которые трудятся в воскресенье, решили реализовать свое избирательное право до начала рабочего дня.
Голосование проходит спокойно, все участки оснащены необходимыми средствами эпидбезопасности. Люди приходят в масках и держат социальную дистанцию. За соблюдением санитарных мер следят члены избирательных комиссий.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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