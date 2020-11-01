Выборы президента Молдовы: голосование на севере и юге страны

В южных регионах Молдовы и на севере страны выборы президента проходят без нарушений, в спокойной обстановке.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik, Максим Топал, Михаил Смоленко. Башкан Гагаузии Ирина Влах проголосовала на выборах президента Молдовы "за стабильность и продолжение позитивных изменений на территории автономии".

"Я уверена в том, что все те положительные изменения, которые были у нас в Гагаузии, должны быть продолжены. Призываю всех жителей автономии голосовать за стабильность, за мир, благополучие и взаимопонимание в нашей стране. За тех, кто не понаслышке и хорошо знает Гагаузию, наши проблемы и с уважением относится к нашему региону", - отметила она.

В Гагаузии практически все 67 избирательных участков открылись вовремя, в 07.00, за исключением одного, где произошла небольшая задержка. Каких-либо инцидентов, связанных с ходом избирательного процесса, зафиксировано не было.

Председатель окружного избирательного совета №36 по АТО Гагаузия Иван Комур рассказал, что будет выходить на брифинги для прессы каждые три часа. Там он будет сообщать официальные данные по явке и нарушениям, если таковые будут.

Иван Комур выразил надежду, что нарушений не случится, день голосования пройдет спокойно и жители региона смогут реализовать свое избирательное право без каких-либо проблем. Жителям автономии, как и всей страны, 1 ноября предстоит избрать главу государства из восьми претендентов.

В регионе в воскресенье работают, помимо представителей кандидатов на выборах, более трехсот национальных и международных наблюдателей.

В условиях пандемии коронавируса, большое внимание уделяется безопасности голосующих. Так, на избирательном участке граждане должны проходить термометрию и обработать руки антисептиком. Людям бесплатно выдают защитные маски. После этого, предъявив паспорт, можно получить бюллетень и проследовать в кабину для голосования. Избирательные участки будут открыты до 21.00.

В северной столице избиратели пришли на участки к самому открытию, к 7.00. Многие бельчане, которые трудятся в воскресенье, решили реализовать свое избирательное право до начала рабочего дня.

Голосование проходит спокойно, все участки оснащены необходимыми средствами эпидбезопасности. Люди приходят в масках и держат социальную дистанцию. За соблюдением санитарных мер следят члены избирательных комиссий.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов: Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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