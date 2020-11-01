В Варнице попытались перекрыть движение рейсовым автобусам - видео

Смотрите на видео, что происходит в Варнице, где на нескольких избирательных участках голосуют жители Левобережья.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. В Варнице группа граждан, в том числе ветераны конфликта на Днестре, перекрыли движение рейсовым автобусам. Транспортные средства следовали со стороны Приднестровья, сообщают очевидцы.

Ранее в воскресенье группа граждан, в том числе комбатанты, а также местные жители попытались нарушить работу избирательного участка в Варнице, блокируя доступ избирателей.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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