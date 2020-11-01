Полиция объявила о первых нарушениях на выборах президента Молдовы

Представитель полиции прокомментировал ситуацию в Варнице, отметив, что обстановка там весьма напряженная.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. С момента начала голосования на выборах президента Молдовы полиция задокументировала 15 случаев разного рода нарушений. Об этом заявил замглавы Генерального инспектората полиции МВД страны Марин Максиан.

"В ведение полиции попало 15 случаев разного рода нарушений, которые произошли с 07.00 до 11.00. Было пять попыток заблокировать дороги к избирательным участкам во Флорештах, Дубоссарах, Резине, Бендерах", - отметил Максиан.

Он пояснил, что по одному случаю, когда гражданин вступил в конфликт с группой людей и применил слезоточивый газ, инициировано уголовное дело.

По словам Максиана, в другом эпизоде заблокировали путь к участку для голосования в Бендерах. "В результате диалога проблема была решена", - уточнил Максиан.

В двух случаях зафиксирован факт фотографирования избирательного бюллетеня - в Калараше и Кишиневе.

Кроме того, есть подозрение в подкупе избирателей в Рышканах, но этот факт пока не подтвердился.

"Были пять случаев транспортировки избирателей на избирательные участки. Отмечу, что эти случаи задокументированы. Сняты номерные знаки, а людям не разрешили пройти", - сказал Максиан.

По его словам, "в Варнице наблюдается напряженная ситуация".

"Группа граждан с участием депутатов парламента Молдовы приступила к действиям по блокированию дорог. Проверяются идентификационные и транспортные документы. Речь идет о маршрутных такси №7, которые согласно решению 43/90 Центризбиркома, не попадают под ограничения, установленные на национальном уровне. Подобные действия противоречат закону", - отметил Максиан.

Он призвал граждан, в том числе депутатов, действовать в рамках закона.

"При помощи сотрудников полиции можно проверить все подозрительные факты", - сказал Максиан.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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