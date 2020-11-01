Выборы президента: как голосуют жители Гагаузии

Несмотря на холодную и дождливую погоду, в АТО Гагаузия на участки для голосования вышло 12% избирателей.

КОМРАТ, 1 ноября - Sputnik, Максим Топал. В Гагаузии, как и во всей стране, в 07.00 открылись избирательные участки. Только один из 67-ми избирательных участков открылся с небольшой задержкой. Каких-либо инцидентов, связанных с ходом избирательного процесса, зафиксировано не было.

По данным на 11.00, в Гагаузии проголосовали 15 тысяч 713 человек. Это 12,01% от общего количества избирателей. Наиболее активны оказались женщины – их 52,24%. Основная масса проголосовавших на данный момент – люди старше 56 лет. Их почти 64%.

Глава Гагаузии Ирина Влах проголосовала на своем избирательном участке в Комрате. Башкан отдала свой голос "за стабильность и продолжение позитивных изменений на территории автономии". И призвала жителей автономии, несмотря на погоду, "обязательно воспользоваться своим правом прийти на избирательные участки".

"Я уверена в том, что все те положительные изменения, которые были у нас в Гагаузии, должны быть продолжены. Призываю всех жителей автономии голосовать за стабильность, за мир, благополучие и взаимопонимание в нашей стране. За тех, кто не понаслышке и хорошо знает Гагаузию, наши проблемы и с уважением относится к нашему региону", - сказала Ирина Влах.

А председатель Народного собрания Гагаузии голосовал на избирательном участке в Доме культуры села Буджак. Глава законодательного органа отметил, что голосование - это гражданский долг каждого человека.

"За будущее Молдовы!", - так подписал в Facebook фотографии своего голосования Владимир Кысса.

В Гагаузии сегодня работают, помимо представителей кандидатов на выборах, более 300 национальных и международных наблюдателей.

В условиях пандемии коронавируса, большое внимание уделяется безопасности голосующих. Так, приходя на избирательный участок, гражданин Молдовы должен пройти термометрию и обработать руки антисептиком. Людям бесплатно выдают защитные маски. Только тогда, после предъявления паспорта, можно будет получить бюллетень и проследовать в кабину для голосования.

К урнам для голосования в Гагаузии ждут 130 тысяч 891 гражданина с правом голоса. Все 67 избирательных участков Гагаузии будут открыты до 21.00.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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