Заявление ЦИК: как проходят выборы президента Молдовы

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Избирательный процесс на выборах президента Молдовы в целом проходят в нормальном режиме. Об этом заявил глава ЦИК Дорин Чимил на брифинге в воскресенье.

"В целом электоральный процесс проходит в нормальном режиме без существенных нарушений", - сказал Чимил.

К настоящему моменту проголосовали свыше 450 тысяч избирателей, а за границей - порядка 30 тысяч.

"На 12.00 за границей работают все избирательные участки в Европе и Азии. В ближайшие часы начнут работу лишь 16 секций для голосования в США и Канаде. Наплыв избирателей наблюдается на некоторых участках для голосования в Бельгии, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Ирландии и Румынии. В контексте пандемии просим, чтобы диаспора голосовала в течение дня с учетом мер, действующих в странах пребывания", - отметил глава Центризбиркома.

По его словам, на 42 участках, открытых для голосования жителей левого берега Днестра, проголосовали на 12.00 порядка шести тысяч избирателей.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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