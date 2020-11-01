Заявление ЦИК: как проходят выборы президента Молдовы

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Избирательный процесс на выборах президента Молдовы в целом проходят в нормальном режиме. Об этом заявил глава ЦИК Дорин Чимил на брифинге в воскресенье.
"В целом электоральный процесс проходит в нормальном режиме без существенных нарушений", - сказал Чимил.
К настоящему моменту проголосовали свыше 450 тысяч избирателей, а за границей - порядка 30 тысяч.
"На 12.00 за границей работают все избирательные участки в Европе и Азии. В ближайшие часы начнут работу лишь 16 секций для голосования в США и Канаде. Наплыв избирателей наблюдается на некоторых участках для голосования в Бельгии, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Ирландии и Румынии. В контексте пандемии просим, чтобы диаспора голосовала в течение дня с учетом мер, действующих в странах пребывания", - отметил глава Центризбиркома.
По его словам, на 42 участках, открытых для голосования жителей левого берега Днестра, проголосовали на 12.00 порядка шести тысяч избирателей.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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