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Голосование в Приднестровье

Шумно на улице, спокойно внутри – как проходит голосование в Варнице

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (254)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201101/32255390/shumno-na-ulitse-spokoyno-vnutri-kak-prokhodit-golosovanie-v-varnitse.html

Село Варница — один из трех населенных пунктов, где открыто самое большое число избирательных участок для жителей Приднестровья.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. С утра на избирательных участках в селе Варница было неспокойно. На подступах к ним стояли мужчины, которые выражали недовольство тем, что секции для голосования открыты в здании школы. По их мнению, в условиях пандемии это небезопасно.

Потом они переместились на трассу, перекрыв дорогу в сторону Бендер, по которой приднестровцы добираются до Варницы, чтобы проголосовать.

Между тем, внутри избирательных участков наблюдалась абсолютная безмятежность. Люди голосовали, с соблюдением мер безопасности, которые необходимы во время пандемии.

"Избирательный участок открылся вовремя, в 7 утра. Без эксцессов, люди голосуют в спокойном режиме. А мы все собрались за час до голосования, чтобы все подготовить к выборам", - сказал один из наблюдателей Эдуард Сучиту.

Поначалу была хлипкая вереница из голосующих, которые четко соблюдали социальную дистанцию, однако со временем количество людей увеличивалось, очередь уплотнялась и уже зонтики служили социальным барьером.

Все голосующие говорят о том, что посчитали важным для себя приехать на участок, чтобы исполнить свой гражданский долг.

"Я считаю, что мы тоже имеем право голоса, право принимать решения. Мы живем в Приднестровье, но мы такие же граждане Молдовы", - отметила Лариса.

В селе Варница открыто сразу четыре участка для голосования. Все они размещаются по одному адресу — по улице Иона Крянгэ, 20 А. Три участка - в здании лицея, в столовой, в спортивном зале и в фойе этого учебного заведения.

Как рассказала Татьяна Друк, председатель избирательной комиссии участка 37/9, расположившегося в фойе лицея в Варнице, каждые три часа проводится дезинфекция. Первая была в шесть утра. Следующие провели в 09.00 и в 12.00. Дальше - в 15.00, 18.00 и 21.00.

Остановлены автобусы, которые следовали со стороны Приднестровья
© Sputnik / Телаграм канал Sputnik Молдова
В Варнице попытались перекрыть движение рейсовым автобусам - видео
На входе у всех избирателей проверяют температуру. Все в масках и в перчатках. Причем в необходимых средствах защиты они пришли уже к избирательному участку. Так что членам комиссии нет необходимости им напомнить о правилах безопасности.

Приднестровцы рассказывают, что при пересечении границы им выдали маски и перчатки. Также отмечают, что никаких препятствий в перемещении с левого на правый берег Днестра не ощутили. Необходимо было лишь предоставить документ, удостоверяющий личность.

Для приднестровских избирателей на выборах президента Молдовы открыто 42 избирательных участка. По одному в муниципии Кишинева, Бельц, в Новых Аненах. Но большинство из них расположены в населенных пунктах, которые находятся вблизи берега Днестра. Очевидно, для того, чтобы жителям Левобережья было проще проголосовать, и не тратить много времен на проезд до избирательного участка.

В нескольких населенных пунктах открыто сразу четыре участка — в городе Резина, в села Сэнэтэука и Варница.

Администрация президента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы президента Молдовы – 2020: прямая трансляция
Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (254)

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