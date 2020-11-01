Как голосовали и что говорили кандидаты в президенты Молдовы - видео

Все претенденты на пост президента Молдовы призвали граждан не сидеть дома, несмотря на дождь и пандемию коронавируса нового типа, а принять участие в голосовании.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Все 8 кандидатов в президенты Молдовы проголосовали на выборах главы государства. Sputnik собрал заявления претендентов сделанные сразу после того, как они опустили в урны свои бюллетени.

Додон: Молдове не нужен хаос

Действующий глава государства Игорь Додон, который баллотируется на второй срок, пришел на избирательный участок вместе со своей женой Галиной.

По его словам, стране не нужен, помимо экономического, "еще и политический кризис" - стране не нужна дестабилизация.

""Большинство граждан Молдовы выступают за мир и спокойствие. Голосовал за хорошие отношения между представителями всех национальностей, проживающими на территории республики, за баланс с нашими зарубежными партнерами. Уверен, что нам не нужен хаос", - заявил Додон.

По его словам, он голосовал за сильное государство, за сохранение политической стабильности, за развитие экономики.

Санду за функциональное государство

Кандидат в президенты Молдовы лидер Партии PAS Майя Санду пришла на избирательный участок вместе со своими коллегами по партии. В беседе с журналистами она заявила, что голосовала за функциональное государство, которое бы работало на людей и помогало людям, за государство, которое боролось бы с коррупцией и остановило бы коррумпированные кланы, за хорошее будущее республики для всех порядочных граждан".

Нэстасе за здоровую Молдову

Претендент на президентское кресло, лидер Партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе пришел на избирательный участок вместе с женой и дочерью.

"Сегодня очень важный день. Призываю всех граждан выйти на голосование - за Молдову завтрашнего дня, за здоровую Молдову, за Молдову, в которой хочется жить и не нужно уезжать", - заявил Нэстасе.

Усатый за дружбу

Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый пришел на избирательный участок вместе со своей дочерью. Политик сообщил журналистам, что голосовал за лучшую жизнь, за то, чтобы люди из молдавской диаспоры за рубежом не общались с детьми по скайпу, а находились дома - на родине, чтобы все граждане вне зависимости от национальности и языка жили дружно.

"Невозможно добиться перемен, сидя дома. Первый шаг к переменам - прийти и проголосовать", - сказал Усатый.

Иванова за достойную жизнь

Кандидат в президенты Молдовы от Партии "Шор" Виолетта Иванова сообщила, что отдала свой голос за пенсии, зарплаты, за достойную жизнь.

"Голосовала за то, чтобы наши села процветали, чтобы стерлась граница между городом и селом, чтобы у сельчан были те же условия, что и у горожан, за процветающую Молдову, развитое сельское хозяйство, как мы того заслуживаем", - уточнила Иванова.

Делиу за независимость Молдовы

А кандидат от Либерально-демократической партии Молдовы Тудор Делиу проголосовал за независимость Молдовы.

"Отдал голос за президента, который бы представлял граждан Молдовы, как внутри страны и за ее пределами, за снятие изоляции со страны, за президента, который бы гарантировал суверенитет, независимость и территориальную целостность республики", - сказал Делиу.

Унионистский посыл

Сразу несколько кандидатов в президенты Молдовы проголосовали за будущее республики рядом с Румынией.

"Голосовал за унирю (объединение - ред.) с Румынией... Сегодня с 07.00 до 21.00 все силы - у граждан Молдовы", - заявил бывший мэр Кишинева и кандидат в президенты Дорин Киртоакэ, выйдя с избирательного участка.

Кандидат от Партии национального единства Октавиан Цыку отметил, что "голосовал за будущее с Румынией, с НАТО, за процветающее государство, основанное на благосостоянии".

Что надо знать о выборах президента Молдовы-2020?

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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