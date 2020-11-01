Явка на выборах президента Молдовы превысила 20%: как голосуют граждане страны

Несмотря на дожди и ситуацию с пандемией, граждане Молдовы идут на выборы: к часу дня проголосовали порядка 560 тысяч избирателей.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах президента Молдовы преодолела порог в 20% от внесенных в списки избирателей - свыше 560 тысяч человек. Такая информация приводится на официальном сайте ЦИК.

Активнее остальных голосуют граждане в возрасте 56-70 лет, а самыми пассивными по-прежнему остаются молодые люди до 25 лет.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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