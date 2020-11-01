Видео: очереди образовались на избирательных участках за рубежом

В Москве активно голосуют на выборах президента Молдовы, а на участке в Париже даже сформировались очереди из желающих проголосовать.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Молдавская диаспора за рубежом активно голосует на выборах президента республики.

На участке в посольстве в Москве есть очередь - людей запускают по одному. На входе проверяют, чтобы у всех были правильно надеты защитные маски. Если нет с собой перчаток, их избирателям выдают.

Выборы в Москве проходят спокойно, без нарушений. Граждане голосуют активно, начиная с 07.00, рассказала корреспонденту Sputnik председатель избирательного участка 1/323 Людмила Парасий.

"Эти выборы отличаются от других эпидемиологическими условиями. Граждане обязательно должны носить маску, перчатки. Если этих средств нет, то мы предоставляем, чтобы они могли голосовать. Помещения дезинфицируются", - сказала собеседница.

На избирательном участке в столице Франции - очереди из желающих проголосовать. Люди ждут, когда смогут воспользоваться своим законным правом.

На участке в Бухаресте тоже многолюдно.

Всего на президентских выборах открылись 2 143 секции для голосования, 139 из них - за границей, а 42 участка - для жителей левобережья Днестра. Больше всего избирательных участков - в муниципии Кишинев - 305 (включая пригороды).

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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