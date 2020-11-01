Хроника дня: как голосовала Молдова

Все важнейшие события, произошедшие в Молдове в день выборов главы государства, - в обзоре агентства Sputnik.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В Молдове закрылись избирательные участки. Согласно заявлению Центризбиркома президентские выборы признаны состоявшимися.

Зонт и маска

Колючий ноябрьский дождь, холод, продолжающий свирепствовать коронавирус – не лучшие условия для тех, кто решил сегодня не игнорировать свой гражданский долг. Тем не менее на многих участках для голосования в столице и районах Молдовы с утра начали выстраиваться очереди. Первые бюллетени опустились в урны ровно в 7.00.

Несколькими часами позднее глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский скажет, что для него и его коллег высокая явка с самого утра стала "приятной неожиданностью". Однако, в качестве символа молдавского избирателя сегодня прочно закрепились неизменные зонт и маска.

Подготовились на совесть

В первые часы голосования стал очевидным и тот факт, что подготовка и организация волеизъявления граждан была проведена в республике весьма добросовестно. Это постоянно отмечали и наблюдатели, и сами избиратели.

Минимальное количество жалоб, довольно удобно "технически" организованный процесс. Многие заметили усилия по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Так, например, любой мог незамедлительно получить от избирательных комиссий одноразовую ручку и маску, если человек по каким-либо причинам пришёл на участок без них.

В два раза активнее

С утра хороший уровень явки продемонстрировала и молдавская диаспора за рубежом. На участке в молдавском посольстве в Москве быстро образовалась очередь из соотечественников, желающих отдать голос за одного из кандидатов.

Также довольно тесно было, например, перед участками в Париже, где, как и в Кишиневе, сегодня весь день лил дождь.

Отмечено, что в ходе нынешних выборов молдавская диаспора голосовала в два раза активнее, чем в 2016-ом году. В целом, уже в 10.30 утра явка избирателей на выборах президента Молдовы превысила 10%.

"Горячие точки" свою задачу не выполнили

Тем временем, как ранее было обещано некоторыми кандидатами от оппозиции, на границе между Молдовой и Приднестровьем были зафиксированы попытки не допустить избирателей с левого берега Днестра на берег правый.

В Варнице группа граждан перекрыла движение рейсовым автобусам. Международный наблюдатель, член Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров заявил, что "ситуация зафиксирована и будет внесена в итоговые протоколы". Впрочем, эти несколько "горячих точек", возникших на границе, почти никак не сказались на общем ходе голосования.

Каждый за своё

К середине дня на выборах главы государства проголосовали все восемь кандидатов на пост президента Молдовы.

Каждый при этом сделал официальное заявление о том, за какое будущее Молдовы он отдал свой голос.

Так, Игорь Додон голосовал "за хорошие отношения между представителями всех национальностей, проживающими на территории республики, за баланс с нашими зарубежными партнерами", выразив уверенность в том, что "нам не нужен хаос". Лидер Партии PAS Майя Санду "голосовала за порядок в стране, за благосостояние, за функциональное государство, которое бы работало на людей и боролось с коррупцией". Глава Партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе опустил в урну свою бюллетень "за Молдову завтрашнего дня, в которой хочется жить и не нужно уезжать". Кандидат от "Нашей партии", бельцкий мэр Ренато Усатый заявил, что мечтает о том, "чтобы все граждане Молдовы сегодня были рядом со своими детьми". Известные своими унионистскими взглядами бывший мэр столицы Дорин Киртоакэ и кандидат от Партии национального единства Октавиан Цыку дружно голосовали "за будущее с Румынией, с НАТО".

Между тем, к этому моменту явка избирателей превысила 20%.

Север и юг не отстают от центра

К середине дня проявилась картина хода голосования на севере и юге Молдовы. Она оказалась на удивление спокойной.

В Гагаузии на всех 67 избирательных участках не было зафиксировано никаких инцидентов, связанных с осуществлением избирательного процесса. "За стабильность, мир и благополучие" проголосовала башкан Гагаузии Ирина Влах. Добавим, что на территории автономии сегодня работали более трехсот национальных и международных наблюдателей.

Помимо Гагаузии, самая высокая активность избирателей в регионах зафиксирована в Окницком, Дондюшанском, Резинском, Криулянском, Рышканском районах.

Слезоточивый газ и киберататка

Разумеется, сегодняшние выборы, как и любые другие, не могли полностью обойтись без официально зарегистрированных нарушений. С момента начала голосования полиция задокументировала около полутора десятков нарушений. Среди них, например, фотографирование избирательного бюллетеня, попытка (впоследствии не подтвердившаяся) подкупа избирателей, организованный подвоз избирателей, агитация в день выборов, а также уже упоминавшиеся попытки блокировки дорог.

В одном из случаев злоумышленник применил слезоточивый газ – на него уже открыто уголовное дело.

Одновременно с этим на телефоны нескольких сотрудников Министерства внутренних дел, включая министра Павла Войку, была предпринята кибератака. Нападение выражалось в оскорбительных звонках с нескольких телефонных номеров. Операторы мобильной связи подтвердили, что атака была произведена из-за пределов. По этому факту также возбуждено уголовное дело.

Оппозиция заявила

Своими заявлениями отметились кандидаты от оппозиции. Андрей Нэстасе потребовал отставки главы ЦИК Дорина Чимила и главы МИДЕИ Олега Цули. Кандидат от партии "Платформа Достоинство и правда" недоволен тем, как было организовано голосование диаспоры. По его мнению, из-за очередей на участках за рубежом, не все желавшие проголосовать на выборах граждане смогли это сделать. Продлить работу некоторых зарубежных участков просила молдавский ЦИК и Майа Санду. Глава ЦИК Дорин Чимил сообщил, что в случае необходимости избирательные участки за границей смогут продолжить работу и после 21.00. "Избирательные бюро могут продлить работу максимум на два часа, чтобы дать проголосовать тем, кто стоит в очереди на участки", - уточнил Чимил.

"Рубикон перейдён"

К четырём часам пополудни на выборах президента Молдовы был перейден "рубикон" - явка избирателей превысила необходимый порог в 33,3%. Первый тур нынешнего электорального процесса был признан состоявшимся.

К этому моменту стали известны первые официальные заявления представителей международных миссий по мониторингу выборов президента в Молдове. Их общая тональность – электоральный процесс идёт в рамках национального законодательства, спокойно и без существенных нарушений. "В принципе мы никаких нарушений не заметили, на избирательных участках все было в соответствии с законом. Отмечу подготовленность избирательных участков и организованность граждан", - сказал зампредседателя парламента Азербайджанской Республики, председатель комитета по вопросам молодежи и спорта Адиль Абыш оглы Алиев.

Благодарность от президента

После закрытия избирательных участков действующий президент Молдовы Игорь Додон выступил со специальным обращением, в котором поблагодарил за отличную организацию выборов ЦИК, избирательные органы всех уровней, правоохранительные структуры, местные органы власти.

"В этих непростых условиях вы сделали все, чтобы выборы прошли корректно, свободно и демократически", — сказал Додон.

Также президент поблагодарил всех граждан Молдовы, которые приняли участие в сегодняшнем голосовании – "вне зависимости от того, за кого вы отдали свой голос".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova