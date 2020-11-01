Приднестровцы демонстрируют стабильность на выборах президента Молдовы

Как и на предыдущих выборах главы молдавского государства в 2016 году жители Левобережья проголосовали чуть ли не в том же количестве.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Голосование на избирательных участках, где могли сделать свой выбор приднестровцы, завершилось в 21.00. В том числе и в селе Варница, где сегодня было достаточно "жарко" по накалу страстей за пределами избирательных участков.

Перед их открытием несколько мужчин пытались перекрыть доступ приднестровских избирателей к участкам, выражая недовольство тем, что секции для голосования открыты в здании школы. По их мнению, в условиях пандемии это делать было небезопасно. Потом они переместились на трассу, перекрыв дорогу в сторону Бендер, по которой приднестровцы добираются до Варницы, чтобы проголосовать.

Своеобразный блокпост своей машиной выставил депутат парламента Молдовы Игорь Гросу. Из-за этого было затруднено движение транспорта в обе стороны. Участники акции заглядывали в салон каждого автомобиля, расспрашивали каждого проезжающего, с какой целью он едет в Варницу, пропуская только после диалога с водителем, но не давая возможность двигаться в сторону села большим рейсовым автобусам.

Полицейские пытались объяснить участникам акции, что жители Приднестровья такие же граждане Молдовы и имеют право на свой голос на выборах. Ближе к вечеру строгий отбор прекратили. Однако машина депутата оставалась на прежнем месте до окончания голосования на участках, частично перекрывая движение автомобилей.

Как пояснил Гросу, ближе к завершению выборов приднестровские избиратели могут активизироваться, и он пытается таким образом предотвратить их возможный незаконный подвоз.

В то же время в эксклюзивном комментарии радиостудии Sputnik Молдова председатель ЦИК Дорин Чимил сообщил, что действия тех, кто перекрыл доступ к избирательным участкам на левом берегу Днестра, будут рассмотрены полицией и Конституционным судом, который позже примет решение по этому поводу.

Внутри участков

Внутри избирательных участков, которых в Варнице было открыто четыре, в течение дня все было спокойно, голосование проходило в штатном режиме.

К 21.00 на участке 37/9 свой голос отдало 812 граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра. На участке 37/10 - 680 человек, на 37/11 — 502, на 37/12 — 713.

Как рассказала Татьяна Друк, председатель избирательной комиссии участка 37/9, расположившегося в фойе лицея в Варнице, каждые три часа проводилась дезинфекция. Первая была в шесть утра, а последнюю провели — в 21.00.

На входе у всех избирателей проверяли температуру. Все были в масках и в перчатках. Причем в необходимых средствах защиты они пришли уже к избирательному участку. Так что членам комиссии не надо было напоминать о правилах безопасности.

На постах

Приднестровцы рассказывали о том, что при пересечении границы им выдали маски и перчатки. Также отмечали, что никаких препятствий в перемещении с левого на правый берег Днестра не ощутили. Необходимо было лишь предоставить документ, удостоверяющий личность.

Другое дело, когда частично была перекрыта трасса на Варницу, и некоторым приднестровцам пришлось пешком добираться до участков.

"Шла, таблетки пила… Из-за того, что стали говорить: за кого голосуешь? Это мое личное дело, за кого я голосую. Я — за то, чтобы был мир, а не война", - сказала одна из избирательниц-жительниц Левобережья Наталья.

Между тем, все пришедшие на участки отмечали, что для них важно исполнить свой гражданский долг.

"Я считаю, что мы тоже имеем право голоса, право принимать решения. Мы живем в Приднестровье, но мы такие же граждане Молдовы", - отметила Лариса.

Выборы для приднестровцев

На нынешних выборах президента Молдовы проголосовали 14 706 приднестровских избирателей. В 2016 году Показатели не достигают в точности цифры по голосованию жителей левобережья Днестра на предыдущих президентских выборах, которые проходили 13 февраля 2016 года, однако весьма близки к ним. Тогда на избирательные участки пришло 16 710 живущих в регионе граждан РМ.

Для приднестровских избирателей на выборах президента Молдовы было открыто 42 избирательных участка. По одному в муниципии Кишинева, Бельц, в Новых Аненах. Но большинство из них были расположены в населенных пунктах, которые находятся вблизи берега Днестра. В нескольких из них работало сразу четыре участка — в городе Резина, в селах Сэнэтэука и Варница.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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