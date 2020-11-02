ЦИК о предварительных результатах выборов президента Молдовы

Выборы президента Молдовы-2020 - второму туру быть: ни одному кандидату не удалось набрать больше 50% голосов.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. По последним данным Центризбиркома, после подсчета 99,91% протоколов с избирательных участков экс-премьер, глава PAS Майя Санду набрала 36,12% голосов, а действующий президент страны Игорь Додон - 32,64%. Такие предварительные данные приводит Центризбирком.

"Выборы прошли в свободной манере, без серьезных нарушений", - заявил глава ЦИК Дорин Чимил на пресс-конференции в понедельник.

Что говорит закон

По его словам, по предварительным данным, в голосовании приняли участие 1 364 596 избирателей. В стране самая большая явка отмечена в районе Окница, а за рубежом активнее всего голосовали в Италии.

"Если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре", - напомнил Чимил.

По его словам, второй тур выборов организуют спустя две недели, дату устанавливает ЦИК.

Как отметил член Центризбиркома страны Максим Лебединский, "не было определенных нарушений, которые бы на данный момент поставили под сомнение законность этих выборов".

"На счет того, будет ли второй тур, Центральная избирательная комиссия сможет высказаться после того, как получит протоколы от окружных комиссий и примет решение о назначении второго тура. Если есть все документы, то второй тур организуется максимум в течение двух недель", - сказал Лебединский.

Выборы в Молдове

Глава ЦИК прокомментировал появившееся в Сети видео, на котором электоральный служащий ставит печати на избирательные документы. "ЦИК инициировал расследование. О его результатах сообщим позднее", - сказал Чимил.

В выборах президента Молдовы прошли 1 ноября. В них принимали участие 8 кандидатов - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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