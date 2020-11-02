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Молдавские школьники вышли с каникул: какой "подарок" их ждал

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Образование в Молдове (103)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201102/32264602/moldavskie-shkolniki-vyshli-s-kanikul-kakoy-podarok-ikh-zhdal.html

Осенние каникулы молдавских школьников закончились. В следующий раз они уйдут на отдых зимой - с 25 декабря по 10 января включительно.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Молдавские школьники вернулись в понедельник с недельных каникул. Однако занятия в учебных заведениях 2 ноября проходят в режиме онлайн. Таким было распоряжение Минобразования. 

Изначально предполагалось, чтобы занятия в этот день проводились дистанционно только для учащихся образовательных учреждений, в помещения которых в воскресенье проводились выборы президента Молдовы. Однако затем было принято решение перевести на "удаленку" всех школьников, правда лишь на один день. Помещения всех учебных заведений продезинфицируют.

В следующий раз молдавские школьники уйдут на каникулы зимой - отдых продлится с 25 декабря по 10 января включительно.

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Тема:
Образование в Молдове (103)

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