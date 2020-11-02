Молдавские школьники вышли с каникул: какой "подарок" их ждал

Осенние каникулы молдавских школьников закончились. В следующий раз они уйдут на отдых зимой - с 25 декабря по 10 января включительно.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Молдавские школьники вернулись в понедельник с недельных каникул. Однако занятия в учебных заведениях 2 ноября проходят в режиме онлайн. Таким было распоряжение Минобразования.

Изначально предполагалось, чтобы занятия в этот день проводились дистанционно только для учащихся образовательных учреждений, в помещения которых в воскресенье проводились выборы президента Молдовы. Однако затем было принято решение перевести на "удаленку" всех школьников, правда лишь на один день. Помещения всех учебных заведений продезинфицируют.

В следующий раз молдавские школьники уйдут на каникулы зимой - отдых продлится с 25 декабря по 10 января включительно.

© Sputnik / Moldova Школьный календарь 2020-2021

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