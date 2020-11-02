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Подсчет голосов на избирательном участке.

Выборы президента Молдовы: обработано 99,5% - лидеры первого тура

© Sputnik / Maksim Blinov
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (286)
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Sputnik Молдова
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В Молдове осталось обработать менее 0,5% протоколов с избирательных участков. Разрыв между лидирующими кандидатами - порядка 3%.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Экс-премьер Молдовы, лидер партии PAS Майя Санду лидирует на выборах президента республики - после подсчета 99,53% протоколов с избирательных участков она набрала 35,93% голосов, а действующий президент страны Игорь Додон - 32,76%. Такие предварительные данные приводит Центризбирком.

Выборы президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
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Это значит, что за Санду проголосовали свыше 480 тысяч избирателей, а за Додона - порядка 440 тысяч. Однако оба этих кандидата выходят во второй тур выборов, который должен будет пройти 15 ноября. Второй тур стал возможен, поскольку ни один из участников гонки не смог набрать более 50% голосов 1 ноября.

В Молдове все избирательные участки закрылись в 21.00. Явка составила 42,76% или 1 214 757 избирателей. К этому моменту обработан 2131 протокол из 2143.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Sputnik Молдова ведет прямую текстовую трансляцию с выборов президента республики>>>

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (286)

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