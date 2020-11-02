Сценарии после выборов президента Молдовы: каким должен быть глава республики

Политолог Ян Лисневский проанализировал два сценария развития события в Молдове после президентских выборов.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Будущий президент Молдовы должен занять уравновешенную позицию во внешней политике - проявление агрессии против России, ЕС или США может иметь серьезные экономические последствия для республики. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik заявил политолог Ян Лисневский.

"Президент страны также должен быть умным, а не только честным. Россия, США и ЕС - огромные силы, которые решают глобальные проблемы на 100 триллионов евро. Поэтому по отношению к ним необходимо занять уравновешенную позицию. Проявление агрессии против одной из этих трех держав может иметь серьезные экономические последствия для Молдовы", - считает Лисневский.

По его словам, после выборов президента Молдовы есть два сценария развития события: первый - победа действующего главы государства, а второй - кандидата от правых сил.

"В случае первого сценария продолжится сотрудничество между структурами власти. Оппозиция выйдет на протесты. Однако общество не готово к этим волнениям. Люди хотят спокойствия, тем более в условиях пандемии и экономических проблем", - сказал эксперт.

Победа кандидата с правого фланга может затруднить сотрудничество между парламентом и президентом, считает Лисневский. По его мнению, существует и риск ухудшения отношений между Молдовой и другими странами.

Первый тур выборов президента Молдовы прошел 1 ноября. По итогам обработки 99,81% протоколов с избирательных участков экс-премьер, лидер PAS Майя Санду набрала 36,1% голосов, а действующий президент страны Игорь Додон - 32,66%. Таковы предварительные данные Центризбиркома.

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Согласно закону, если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал больше половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.

В Молдове все избирательные участки закрылись 1 ноября в 21.00. Явка составила 42,76%.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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