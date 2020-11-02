Предварительные итоги выборов президента Молдовы - обработаны 100% протоколов

Центральная избирательная комиссия предоставила предварительные данные после обработки всех протоколов: лидеры первого тура те же, что и четыре года назад.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. По итогам обработки всех 2143 протоколов больше всех голосов на выборах президента Молдовы набрала экс-премьер, лидер партии PAS Майя Санду - 36,16% (487 635 голосов), а действующий глава государства Игорь Додон - 32,61% (439 866 голосов). Такие предварительные данные приводит Центризбирком.

Выборы прошли 1 ноября. В них приняли участие 8 кандидатов. Если фавориты гонки были известны еще до начала выборов, то любопытно, как распределились позиции остальных кандидатов.

Так, третье место занимает лидер "Нашей партии" Ренато Усатый - с 16,9% (227 938 голосов). Следом расположились: Виолетта Иванова - 6,49% (87 542); Андрей Нэстасе - 3,26% (43 925); Октавиан Цыку - 2,01% (27 170); Тудор Делиу - 1,37% (18 486); Дорин Киртоакэ - 1,2% (16 145).

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Согласно закону, если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал больше половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.

В Молдове все избирательные участки закрылись в 21.00. Явка составила 42,76%.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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