Выборы президента Молдовы: как проголосовали жители Приднестровья

В голосовании на выборах президента Молдовы приняли участие 14 200 граждан, проживающих на левом берегу Днестра.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Исходя из предварительных данных Центризбиркома, по результатам обработки 100% проколов на участках, где голосовали жители Приднестровья, действующий президент Молдовы Игорь Додон набрал 74,25%. Таким образом, за него проголосовали 10 595 избирателей.

Экс-премьер, лидер Партии PAS Майя Санду заручилась поддержкой 13,34% или 1904 голосов граждан. На третьем месте - кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый с 7,18%.

Кандидат от Партии "Шор" Виолетта Иванова набрала 1,53% голосов жителей Приднестровья, представитель ЛДПМ Тудор Делиу - 1,14%, Андрей Нэстасе от Партии "Платформа "Достоинство и Правда" - 0,93%, Октавиан Цыку от Партии национального единства - 0,89%, Дорин Киртоакэ от избирательного блока UNIREA - 0,75%.

В целом, после подсчета 99,81% протоколов, в стране и за рубежом, во второй тур выборов президента выходят Майя Санду (36,1%) и Игорь Додон (32,66%).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Для голосования жителей приднестровского региона ЦИК открыл 42 избирательных участка.

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