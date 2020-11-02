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Троллейбус в Кишиневе

В Кишиневе на две недели перекроют одну из центральных улиц: как будет ходить транспорт

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201102/32288657/v-chisinau-na-dve-nedeli-perekroyut-ulitsu-mateevicha-kak-budet-khodit-transport.html

В мэрии столицы сообщили, что из-за перекрытия улицы Матеевича в некоторые маршруты троллейбусов будут внесены изменения.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Со 2 по 16 ноября в Кишиневе будет перекрыто движение транспорта: изменения коснутся участка улицы Алексея Матеевича, между улицами Влайку Пыркэлаб и Василе Александри. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Ион Чебан
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"Движение по улице Алексея Матеевича будет приостановлено в связи с выполнением работ по восстановлению сточного коллектора на ул. Влайку Пыркэлаб", - сообщается в пресс-релизе городской администрации.

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Таким образом, на время проведения работ движение общественного транспорта будет перенаправлено.

Троллейбусы:

  • Маршрут №2: от улицы Георге Асаки до улицы Пан Халиппа, ул. Измаильская, проспект Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;
  • Маршруты №3 и №10 –  сокращаются до ул. А. Матеевича;
  • Маршрут № 24 – движение приостановлено. 

Автобусы:

  • Маршрут №11 изменен следующим образом: – от проспекта Штефана чел Маре по ул. Василе Александри и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

  • Маршрут №124 : от ул. Василе Лупу по ул. М. Когэлничану, ул. Василе Александри и далее по установленному маршруту. Обратно – от ул. Георге Асаки по ул. Пан Халиппа, ул. А. Матеевича, ул. Арменяскэ, ул. А. Щусева и далее по установленному маршруту. 
  • Маршрут №188 – от ул. Г. Бэнулеску-Бодони по ул. М. Когэлничану, ул. Василе Александри и далее по установленному маршруту. 

Коммунальные службы приносят извинения за причиненные неудобства.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать перекрытый участок.

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