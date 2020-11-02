Сколько домов подключено в Кишиневе к отоплению

Жилые здания подключают к теплоносителю по запросу домоуправляющих: компания-поставщик заверяет, что проблем с подачей нет.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. В Кишиневе к центральному отоплению подключено порядка 50% потребителей. Такие данные привел на заседании муниципальных служб в понедельник глава компании Termoelectrica Вячеслав Ени.

Подключение детсадов и школ в Кишиневе к отоплению идет по графику>>>

По его словам, подключение отопления происходит по запросу жильцов. "Проблем с системой нет. Работаем в нормальном режиме", - добавил Ени.

В частности, подача теплоэнергии осуществляется в:

1661 жилой дом;

141 детский сад;

114 школ;

39 медучреждений;

11 вузов;

64 частных дома;

116 компаний.

После подключения зданий к системе отопления у каждого управляющего есть возможность регулировать, в том числе вовсе приостановить подачу теплоэнергии - в зависимости от требуемого теплового комфорта в здании, температуры воздуха на улице и пожеланий жильцов.

Примэрия Кишинева объявила о старте с 30 октября отопительного сезона 2020/2021 для всех столичных потребителей.

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