Сколько домов подключено в Кишиневе к отоплению

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. В Кишиневе к центральному отоплению подключено порядка 50% потребителей. Такие данные привел на заседании муниципальных служб в понедельник глава компании Termoelectrica Вячеслав Ени.
Подключение детсадов и школ в Кишиневе к отоплению идет по графику>>>
По его словам, подключение отопления происходит по запросу жильцов. "Проблем с системой нет. Работаем в нормальном режиме", - добавил Ени.
В частности, подача теплоэнергии осуществляется в:
- 1661 жилой дом;
- 141 детский сад;
- 114 школ;
- 39 медучреждений;
- 11 вузов;
- 64 частных дома;
- 116 компаний.
После подключения зданий к системе отопления у каждого управляющего есть возможность регулировать, в том числе вовсе приостановить подачу теплоэнергии - в зависимости от требуемого теплового комфорта в здании, температуры воздуха на улице и пожеланий жильцов.
Примэрия Кишинева объявила о старте с 30 октября отопительного сезона 2020/2021 для всех столичных потребителей.
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