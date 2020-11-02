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Отопление

Сколько домов подключено в Кишиневе к отоплению

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201102/32288825/skolko-domov-podklyucheno-kishineve-chisinau-otopleniyu.html

Жилые здания подключают к теплоносителю по запросу домоуправляющих: компания-поставщик заверяет, что проблем с подачей нет.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. В Кишиневе к центральному отоплению подключено порядка 50% потребителей. Такие данные привел на заседании муниципальных служб в понедельник глава компании Termoelectrica Вячеслав Ени.

Подключение детсадов и школ в Кишиневе к отоплению идет по графику>>>

По его словам, подключение отопления происходит по запросу жильцов. "Проблем с системой нет. Работаем в нормальном режиме", - добавил Ени.

В частности, подача теплоэнергии осуществляется в: 

  • 1661 жилой дом;
  • 141 детский сад;
  • 114 школ;
  • 39 медучреждений;
  • 11 вузов;
  • 64 частных дома;
  • 116 компаний.

После подключения зданий к системе отопления у каждого управляющего есть возможность регулировать, в том числе вовсе приостановить подачу теплоэнергии - в зависимости от требуемого теплового комфорта в здании, температуры воздуха на улице и пожеланий жильцов.

Примэрия Кишинева объявила о старте с 30 октября отопительного сезона 2020/2021 для всех столичных потребителей.

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