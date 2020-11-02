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Итоговая пресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ

Наблюдатели от СНГ: выборы президента прошли без существенных нарушений

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (300)
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Sputnik Молдова
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По словам главы миссии наблюдателей от СНГ, те нарушения, которые регистрировались в день голосования, не могли серьезно повлиять на его ход.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Международные наблюдатели серьезных нарушений на выборах президента Молдовы не увидели, а те, что фиксировались, не могли существенно повлиять на результаты голосования. Об этом сказал глава миссии наблюдателей за выборами президента Молдовы от СНГ, первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

"Голосование проходило в спокойной обстановке. В ряде населенных пунктов наблюдатели отмечали попытки блокирования подъездов к участкам, в частности, где могли голосовать приднестровские избиратели. Эти факты сейчас проверяются. Им будет дана соответствующая правовая оценка. Но мы не видим, чтобы они могли повлиять на результаты выборов", - отметил Гуминский.

По его словам, выборы прошли в соответствии с требованием национального законодательства, были открытыми, свободными и конкурентными.

Международным наблюдателям удалось посетить 386 участков в различных районах Молдовы, а также зарубежные участки в Азербайджане, Белоруссии и России.

Всего наблюдали за процессом выборов главы молдавского государства 87 международных наблюдателей от СНГ. Они осуществляли мониторинг подготовки и проведения выборов. Миссия приступила к работе 12 октября.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (300)

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Теги:
наблюдатели, выборы


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