Додон поздравил Санду с выходом во второй тур выборов президента Молдовы

Действующий глава государства отметил, что со вторника вновь уйдет в отпуск для подготовки ко второму туру выборов президента Молдовы.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Действующий глава государства Игорь Додон прокомментировал предварительные результаты выборов президента Молдовы, которые прошли 1 ноября.

По итогам обработки всех 2143 протоколов экс-премьер, лидер Партии PAS Майя Санду набрала 36,16% голосов, на втором месте Игорь Додон - 32,61%. Таковы предварительные данные Центризбиркома.

"Во-первых, благодарю граждан, которые активно участвовали, благодарю тех, кто меня поддержал. Видел мобилизацию на территории страны. Надеюсь, что во втором туре мобилизация будет еще лучше. То, как прошли вчера выборы, это ответ тем, кто говорил о фальсификации выборов. Кандидаты должны принести извинения перед государственными ведомствами и гражданами за ложную информацию", - сказал Додон на брифинге.

Он поздравил своего контркандидата Майю Санду с выходом во второй тур выборов президента Молдовы и не исключил своего участия в электоральных дебатах.

"Диаспора принимала очень активное участие в выборах. Можно сказать, что диаспора представляет электорат, параллельный Республике Молдова. У этого электората свое видение и свои политические предпочтения, и большая часть из их преференций диссонирует с предпочтениями внутри страны. Это показывает вчерашнее голосование, но такова реальность демократии", - сказал Додон.

По итогам обработки всех 2143 протоколов больше всех голосов на выборах президента Молдовы набрала экс-премьер, лидер Партии PAS Майя Санду - 36,16% (487 635 голосов), на втором месте действующий глава государства Игорь Додон - 32,61% (439 866 голосов). Такие предварительные данные приводит Центризбирком.

Выборы прошли 1 ноября. В них приняли участие 8 кандидатов. Если фавориты гонки были известны еще до начала выборов, то любопытно, как распределились позиции остальных кандидатов.

Так, третье место занимает лидер "Нашей партии" Ренато Усатый - с 16,9% (227 938 голосов). Следом расположились Виолетта Иванова - 6,49% (87 542), Андрей Нэстасе - 3,26% (43 925), Октавиан Цыку - 2,01% (27 170), Тудор Делиу - 1,37% (18 486), Дорин Киртоакэ - 1,2% (16 145).

Согласно закону, если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал больше половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova