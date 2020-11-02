Додон уверен в победе во втором туре выборов президента Молдовы

Игорь Додон, который на выборах 1 ноября набрал 32,61%, заняв второе место, заявил, что уверен в массивной мобилизации своего электората 15 ноября.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Действующий глава государства Игорь Додон заявил, что уверен в своей победе во втором туре выборов президента Молдовы.

По его словам, голосование, прошедшее 1 ноября, демонстрирует четкую тенденцию в молдавской политике - лево-центристские силы представляют 55-60% от всех избирателей.

"Уверен, что эта ситуация охарактеризует и второй тур. Уверен в массивной мобилизации и в победе 15 ноября... Мы не можем допустить дестабилизации", - заявил Додон на брифинге в понедельник.

По итогам обработки всех 2143 протоколов экс-премьер, лидер Партии PAS Майя Санду набрала на выборах президента Молдовы 36,16% (487 635 голосов), на втором месте действующий глава государства Игорь Додон - 32,61% (439 866 голосов). Такие предварительные данные приводит Центризбирком.

Выборы прошли 1 ноября. В них приняли участие 8 кандидатов. Третье место занимает лидер "Нашей партии" Ренато Усатый - с 16,9% (227 938 голосов). Следом расположились Виолетта Иванова - 6,49% (87 542), Андрей Нэстасе - 3,26% (43 925), Октавиан Цыку - 2,01% (27 170), Тудор Делиу - 1,37% (18 486), Дорин Киртоакэ - 1,2% (16 145).

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