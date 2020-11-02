В каком состоянии находится Николай Ботгрос, у которого подтвердился COVID-19

Глава Минздрава сообщила премьеру, в каком состоянии находится руководитель национального оркестра народной музыки Lăutarii, которого на прошлой неделе госпитализировали в больницу.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Состояние здоровья народного артиста Молдовы, руководителя национального оркестра народной музыки Lăutarii Николая Ботгроса, которого ранее госпитализировали в больницу, улучшается. Об этом заявил премьер Ион Кику на брифинге в понедельник.

"Хорошие новости о Николае Ботгросе - его состояние улучшается. Надеемся, что маэстро вернется, как можно скорее, чтобы радовать нас своим мастерством", - сказал Кику.

Ботгроса госпитализировали в больницу Скорой помощи из-за осложнений, связанных с коронавирусом нового типа в конце прошлой недели. По сообщениям некоторых СМИ, его состояние оценивалось, как тяжелое, но стабильное.

Николай Ботгрос родился 25 января 1953 года в селе Бадикул Молдовенеск Кагульского района. Первый оркестр, которым он дирижировал - Ciocârlia из города Единцы. Затем он работал в ансамбле Joc. В 1973 году стал скрипачом в оркестре Mugurel филармонии Кишинева, а с 1978 года - дирижером национального оркестра народной музыки Lăutarii, основанного в 1970-м.

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