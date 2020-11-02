На сколько продлят каникулы приднестровским школьникам

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Школьные каникулы в Приднестровье продлены до 15 ноября. Такое решение приняли на заседании Оперативного штаба с учетом того, что количество инфицированных новым коронавирусом, в том числе среди детей, растет.
"Средние специальные и высшие учебные заведения на две недели переведены на исключительно дистанционную форму обучения. Детские сады продолжат работать в стандартном режиме, но при строгом соблюдении повышенных санитарно-эпидемиологических требований", - подчеркнули в Оперштабе.
"Увеличенные до двух недель каникулы позволят, помимо сдерживания распространения вируса среди детей, завершить процесс подключения ряда учебных заведений к оптоволоконной сети и оснащения их компьютерной техникой", - отметили в штабе.
В ближайшее время ожидается поставка первой партии оборудования в количестве 500 компьютеров.
На удаленную работу в Приднестровье также переведут органы госвласти и управления, учреждения, организации и предприятия всех форм собственности. Предписано на такую форму работы отправить 50% персонала в случае, если это не остановит производственный (служебный) процесс.
В штабе настоятельно рекомендуют также минимизировать нахождение в общественных местах граждан старше 65 лет, находящихся в зоне повышенного риска инфицирования.
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