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Один день ученика в пандемии

На сколько продлят каникулы приднестровским школьникам

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2238)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201102/32293035/naskolko-prodlyat-kanikuly-pridnestrovskim-shkolnikam.html

Продление каникулярного периода в Приднестровском регионе связано в том числе с ростом количества инфицированных COVID-19 детей.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Школьные каникулы в Приднестровье продлены до 15 ноября. Такое решение приняли на заседании Оперативного штаба с учетом того, что количество инфицированных новым коронавирусом, в том числе среди детей, растет.

"Средние специальные и высшие учебные заведения на две недели переведены на исключительно дистанционную форму обучения. Детские сады продолжат работать в стандартном режиме, но при строгом соблюдении повышенных санитарно-эпидемиологических требований", - подчеркнули в Оперштабе.

Лечение детей с коронавирусной инфекцией.
© Sputnik / Евгений Биятов
Как в Приднестровье реагируют на рост заболеваемости детей COVID-19
Из 1495 граждан, находящихся на лечении в коронавирусных госпиталях, 136 – это несовершеннолетние. В регионе только за четыре дня, прошедшие с предыдущего заседания Оперштаба, случаи заражения новым коронавирусом выявлены среди учеников 16 классов различных школ, что требует их перевода на дистанционную форму обучения.

"Увеличенные до двух недель каникулы позволят, помимо сдерживания распространения вируса среди детей, завершить процесс подключения ряда учебных заведений к оптоволоконной сети и оснащения их компьютерной техникой", - отметили в штабе.

В ближайшее время ожидается поставка первой партии оборудования в количестве 500 компьютеров.

На удаленную работу в Приднестровье также переведут органы госвласти и управления, учреждения, организации и предприятия всех форм собственности. Предписано на такую форму работы отправить 50% персонала в случае, если это не остановит производственный (служебный) процесс.

В штабе настоятельно рекомендуют также минимизировать нахождение в общественных местах граждан старше 65 лет, находящихся в зоне повышенного риска инфицирования.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2238)

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Теги:
каникулы, школа, Приднестровье


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