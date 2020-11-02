Изменится ли число участков для голосования за рубежом во втором туре выборов

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Во втором туре выборов президента Молдовы для диаспоры откроют столько же избирательных участков, сколько и в первом, то есть 139. Об этом заявил премьер республики Ион Кику на брифинге в понедельник.

"Правительство окажет ЦИК поддержку для корректной и демократической организации выборов. Если говорить об избирательных участках для молдавской диаспоры, то их будет столько же. Мы продолжаем вести диалог с правительствами этих стран, чтобы обеспечить доступ граждан, чтобы открыть эти секции для голосования. Видим, что ситуация с пандемией развивается крайне негативно во многих странах, Европы в первую очередь, и возникают связанные с этим проблемы", - сказал Кику.

Он сообщил, что "обсудил с главой министерства иностранных дел и европейской интеграции решение всех возможных проблем, которые могут появиться с электоральными бюро в Европе". "Чтобы 15 ноября была большая явка, чтобы мы смогли сдать этот экзамен и всей страной вернуться к нормальной повседневной жизни", - отметил глава правительства.

Премьер напомнил, что в первом туре выборов 754 учебных заведения на территории Молдовы предоставили свои помещения для организации работы избирательных участков. На следующий день после голосования учащиеся этих школ перешли на дистанционное обучение. "Таким же образом мы поступим и во втором туре. То есть 16 ноября в 754 учебных заведениях будет день дистанционного обучения", - добавил Кику.

По итогам обработки всех 2143 протоколов экс-премьер, лидер Партии PAS Майя Санду набрала на выборах президента Молдовы 36,16% (487 635 голосов), на втором месте действующий глава государства Игорь Додон - 32,61% (439 866 голосов). Такие предварительные данные приводит Центризбирком.

Выборы прошли 1 ноября. В них приняли участие 8 кандидатов. Третье место занимает лидер "Нашей партии" Ренато Усатый - с 16,9% (227 938 голосов). Следом расположились Виолетта Иванова - 6,49% (87 542), Андрей Нэстасе - 3,26% (43 925), Октавиан Цыку - 2,01% (27 170), Тудор Делиу - 1,37% (18 486), Дорин Киртоакэ - 1,2% (16 145).

Согласно закону, если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал больше половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.

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