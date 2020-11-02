Первое место по Молдове. Гагаузы поддержали действующего президента

КОМРАТ, 2 ноя - Sputnik, Максим Топал. Результат, показанный Игорем Додоном в Гагаузии – самый высокий для него, если сравнивать с другими регионами страны. На втором месте Тараклийский район (77,29%), далее идут Левобережье Днестра (74,25%) и Окницкий район (64,27%).
Когда к журналистам вышел руководитель окружного совета Иван Комур, он отметил, что "в целом процесс голосования проходил в штатном режиме, несмотря на проведение выборов в условиях пандемии". Более того, в совет за весь день не поступило ни одной жалобы и не выявлено ни одного нарушения.
"Явка по Молдове составила 42,76%, тогда как в Гагаузии она несколько ниже - 41,32%", - сказал Иван Комур.
В голосовании приняло участие 53 683 гражданина с правом голоса. Жители Гагаузии продемонстрировали завидное единодушие – 84,35% поддержали Игоря Додона. Ренато Усатого президентом видят 10,78% избирателей, Майю Санду – 2,05%, Виолетту Иванову – 1,87%. Остальные кандидаты в Гагаузии набрали менее 1% голосов.
Второй тур
По закону, если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.
Дату второго тура назначает ЦИК после получения протоколов от окружных комиссий. Если есть все документы, то второй тур организуется максимум в течение двух недель. То есть выборы могут быть назначены на 15 ноября.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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