Первое место по Молдове. Гагаузы поддержали действующего президента

В Гагаузии выборы главы государства прошли спокойно и без происшествий. Жители автономии показали завидное единство, массово проголосовав за действующего президента Игоря Додона.

КОМРАТ, 2 ноя - Sputnik, Максим Топал. Результат, показанный Игорем Додоном в Гагаузии – самый высокий для него, если сравнивать с другими регионами страны. На втором месте Тараклийский район (77,29%), далее идут Левобережье Днестра (74,25%) и Окницкий район (64,27%).

Избирательные участки на территории Гагаузии закрылись ровно в 21.00. Озвучивание итоговой явки окружным избирательным советом по АТО Гагаузия затянулось примерно на час.

Когда к журналистам вышел руководитель окружного совета Иван Комур, он отметил, что "в целом процесс голосования проходил в штатном режиме, несмотря на проведение выборов в условиях пандемии". Более того, в совет за весь день не поступило ни одной жалобы и не выявлено ни одного нарушения.

"Явка по Молдове составила 42,76%, тогда как в Гагаузии она несколько ниже - 41,32%", - сказал Иван Комур.

В голосовании приняло участие 53 683 гражданина с правом голоса. Жители Гагаузии продемонстрировали завидное единодушие – 84,35% поддержали Игоря Додона. Ренато Усатого президентом видят 10,78% избирателей, Майю Санду – 2,05%, Виолетту Иванову – 1,87%. Остальные кандидаты в Гагаузии набрали менее 1% голосов.

Второй тур

Выборы президента в Молдове прошли 1 ноября. После подсчета 100% протоколов ни один из 8 кандидатов не набрал больше 50% голосов. Лидерами гонки стали экс-премьер, лидер PAS Майя Санду (36,16%) и действующий глава государства Игорь Додон (32,61%). Оба этих политика уже встречались во втором туре на выборах главы государства в 2016 году. Тогда победу одержал Додон.

По закону, если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.

Дату второго тура назначает ЦИК после получения протоколов от окружных комиссий. Если есть все документы, то второй тур организуется максимум в течение двух недель. То есть выборы могут быть назначены на 15 ноября.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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