В четырех селах Молдовы прошли выборы примаров: кто победил

В четырех селах Молдовы, помимо президента, 1 ноября выбирали и глав местных администраций. В двух из них, чтобы определить победителя, понадобится второй тур.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. В воскресенье помимо президентских выборов прошли выборы примаров в четырех селах. Мэров выбирали в селе Дубна Сорокского района, коммуне Кетриш Фалештского района, коммуне Пятра Оргеевского района и селе Корлатены Рышканского района. Данные о результатах голосования сообщает ЦИК.

В Кетриш и Корлэтенах, по предварительным данным, пройдет второй тур выборов.

В селе Кетриш голоса распределились так: кандидат от "Нашей партии" Алеся Мамай набрала 231 голос, кандидат от Демпартии Константин Кондру — 164 голоса.

В Корлэтенах во второй тур вышли представитель PAS Вычеслав Болд (741 голос), кандидат от "Нашей партии" Светлана Прутяну (679 голосов).

В Дубна первое место с большим отрывом заняла кандидат от ПСРМ Елена Сокирка — 264 голоса, на втором месте представитель Партии Национального единства Павел Гадибади — 52 голоса.

В Пятре с большим отрывом победил кандидат от Партии "Шор" Раду Бушила — 790 голосов. На втором месте кандидат от Партии "Действие и солидарность" Виктор Мэдрэгуна.

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