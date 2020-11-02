18:48 02 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.91
  • USD17.06
  • RUB0.22
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Коронавирус под микроскопом.

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 195 случаев COVID-19

REUTERS / NEXU Science Communication
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2240)
222 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/0f/31674239.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201102/32298375/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny--sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 76 777.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 195 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в понедельник вечером.

Алла Токарчук.
© Sputnik / Rodion Proca
Токарчук: победят ли в Молдове и мире пандемию коронавируса

Выявлены два эпизода импорта инфекции, один из Италии и один из Египта.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 76 777

За минувшие 24 часа проведены 1054 теста, при этом первичных — 936.

Коронавирус выявлен, в том числе у 12 медработников: 5 врачей, 6 медсестер и 1 сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 801 пациент (из них 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 563 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 56 875 человек.

Лечатся на дому с легкими формами коронавируса 5 556 человек, другие 24 198 пациентов - на амбулаторном лечении под наблюдением. 

Зафиксированы еще 18 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 1818.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2240)

По теме

Чехия стала мировым лидером по уровню смертности от COVID-19
Какое медоборудование для диагностики COVID-19 поступит в Приднестровье
Инфекционист рассказал, к чему приведет массовая вакцинация от COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ион Кику на выборах президента Молдовы
Дождь не помеха: как в Молдове голосовали на выборах президента - фото
Президентские выборы в Молдове: как голосовали в стране
Видео - Выборы президента в Молдове: как прошло голосование в стране
Лидеры голосования в регионах.
Выборы-2020 в Молдове: "победные" районы лидеров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться