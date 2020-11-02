Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 195 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 195 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в понедельник вечером.

Выявлены два эпизода импорта инфекции, один из Италии и один из Египта.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 76 777

За минувшие 24 часа проведены 1054 теста, при этом первичных — 936.

Коронавирус выявлен, в том числе у 12 медработников: 5 врачей, 6 медсестер и 1 сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 801 пациент (из них 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 563 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 56 875 человек.

Лечатся на дому с легкими формами коронавируса 5 556 человек, другие 24 198 пациентов - на амбулаторном лечении под наблюдением.

Зафиксированы еще 18 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 1818.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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