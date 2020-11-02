Как в Приднестровье расширят сеть госпиталей для COVID-пациентов

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. В Приднестровье коечный фонд COVID-госпиталей заполнен на 81%. На заседании Оперативного штаба решали, как расширить сеть больниц для лечения пациентов с диагнозом "кронавирус".

Количество койко-мест для инфицированных жителей севера региона увеличат за счет рыбницкой поликлиники. На ее подготовку к приему пациентов Молдавский металлургический завод выделит 300 тысяч приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях).

"На проведение необходимых работ понадобится около недели. Этот филиал рыбницкого госпиталя сможет вместить 110 человек", - пояснили в штабе.

Еще больше восьми десятков койко-мест для пациентов-бессимптомников и тех, у кого болезнь протекает в легкой форме, организуют на площадке заводского профилактория металлургов. В течение пары-тройки дней два корпуса будут готовы к приему пациентов.

Решить некоторые проблемы с полноценным функционированием отопительной системы предстоит в профилактории "Тиротекс". Предприятие, в ведении которого он находится, взяло на себя подготовку помещений к их использованию в качестве госпитальных палат для изолированного нахождения и лечения инфицированных граждан.

Охват населения региона тестированием на наличие в организме инфекции нового типа с каждым днем растет. В июле в сутки на лабораторное исследование отправляли в среднем около двухсот проб. COVID-19 обнаруживали в день у десяти тестируемых и ровно столько же выздоровевших граждан выписывали из госпиталей.

В октябре среднесуточный забор биоматериала составил 625 единиц, диагноз подтверждался в среднем у 93 человек, покидали стационары 67 прошедших лечение приднестровцев. В последних числах октября – начале ноября среднесуточное инфицирование составило 125 человек.

За весь период пандемии для проведения анализов отобрано 59939 проб. При этом в июле COVID-19 обнаруживали у 5% тестируемых, в октябре – у 15% сдавших ПЦР-анализ.

"Это говорит о том, что не только растет выявляемость, связанная с большим охватом граждан тестированием, но и увеличивается распространение инфекции. Для его сдерживания и приняты меры, направленные на минимизацию контактов среди жителей", - пояснили в щтабе.

Количество заразившихся с начала пандемии в Приднестровье возросло до 6794 человек. Умерло 164 пациента с COVID-19. Победить болезнь смогли 4849 человек (71% от числа инфицированных).

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