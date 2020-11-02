Снова в полет: румынская авиакомпания Tarom возобновила рейсы в Молдову

Авиаперевозчик вернулся на молдавский рынок. Теперь рейсы в Румынию и обратно будут осуществляться пять раз в неделю.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Румынская авиакомпания Tarom возобновила рейсы в Молдову, об этом сообщили на официальной странице компании в Facebook.

Лайнеры начнут летать из Кишинева в Бухарест и обратно с 15 ноября.

Рейсы будут доступны пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов от 71 евро.

Авиасообщение с Молдовой Tarom отменило 16 сентября в связи с пандемией коронавируса.

На тот момент наша республика была в списке стран "красный зоны", то есть по прибытию из нее в Румынию было необходимо соблюдать двухнедельный карантин.

Затем в конце октября румынские власти исключили Молдову из соответствующего перечня.

Напомним, что в Румынии продолжает действие запрет на въезд иностранцев.

Исключения делают только для ближайших родственников граждан Румынии и членов семьи граждан других государств-членов Евросоюза, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеющих вид на жительство в Румынии.

Запрет не распространяется на дипломатов, сотрудников международных организаций, иностранных студентов и спортсменов, участвующих в соревнованиях в Румынии. Также можно приезжать в командировку и пересекать страну транзитом.

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