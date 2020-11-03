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Будут ли платить зарплаты и пенсии в ноябре

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201103/32301466/budut-li-platit-zarplaty-i-pensii-noyabri.html

Глава правительства рассказал, в каком состоянии находится бюджет, и есть ли деньги на выплату пенсий и зарплат.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Октябрь оказался сложным с финансовой точки зрения месяцем, так как правительство выполнило несколько своих обязательств, которые оказали давление на государственный бюджет. Однако все социальные выплаты перечислены вовремя. Так же будет и в ноябре. Об этом заявил молдавский премьер Ион Кику.

Пенсионер.
© CC0 / Pixabay / stevepb
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"Октябрь оказался одним из самых сложных месяцев с финансовой точки зрения, потому что были произведены все выплаты. Почему я сказал "сложных"? Потому что в этом месяце у нас была выплата 600 миллионов леев в Национальный банк, которые мы возвращаем каждый год после того, как произошла кража миллиарда. Выплатили 600 миллионов леев в качестве поддержки пенсионерам и получателям социальных пособий. У нас был первый месяц, когда мы платили повышенные зарплаты медицинскому персоналу, - на 30%", - пояснил Кику.

По его словам, вместе с тем, бюджет справился. "Мы были в состоянии выплатить эти деньги. Сейчас начинаем уже по ноябрю - зарплаты, пенсии, которые и сейчас будут выплачиваться вовремя", - уточнил премьер.

Он сообщил, что правительство заканчивает работу над налогово-бюджетной политикой и бюджетами на 2021 год. "В течение двух недель мы утвердим эти проекты", - сказал глава правительства.

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