Видео - В Молдове велась слежка за несколькими прокурорами

Наблюдение за сотрудниками правоохранительных органов велось в течение недели. По требованию прокурора, экс-сотрудников полиции, которые вели слежку, поместили под домашний арест.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Четверо бывших сотрудников полиции задержаны за ежедневную слежку за двумя прокурорами по борьбе с коррупцией, занимающихся расследованием банковской кражи. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы во вторник.

"Соответствующее уголовное дело возбуждено на основании жалоб, поданных этими прокурорами. Они сообщили о незаконных действиях, совершенных против них и их семей", - отметили в структуре.

В ходе расследования, как пояснили в прокуратуре, факт противоправных действий подтвердился. В результате задержаны четверо человек. Речь идет о бывших полицейских, которые были наняты в качестве секьюрити одного из важных фигурантов дела о банковской краже.

"В рамках допроса они признали факт слежки, съемки и записи прокуроров, отметив, что действовали по указанию, чтобы найти возможные уязвимые моменты в частной жизни сотрудников правоохранительных органов для их дальнейшей дискредитации с целью нанесения ущерба их репутации и препятствования выполнению ими своих обязанностей", - пояснили в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили: помимо фото, видео- и аудиозаписей, следившие составляли настоящие отчеты, которые затем передавали заказчику.

"Всем четверым предъявлены обвинения. По требованию прокурора, они помещены под домашний арест на месяц", - отметили в прокуратуре.

Ведется следствие, чтобы выяснить все обстоятельства этого дела, а также выявить лиц, причастных к этой схеме.

"Генеральная прокуратура категорически не одобряет такие незаконные и инвазивные методы, которые квалифицирует как атаку на прокуратуру и серьезное нарушение права на неприкосновенность частной жизни", - заключили в структуре.

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