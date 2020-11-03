Фото - Как проходит снос аварийной девятиэтажки в Атаках

Работы по сносу конструкций аварийного здания в Окницком районе выполнены примерно на 40%. В работах задействованы семеро специалистов.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В городе Атаки Окницкого района продолжается снос оставшейся части дома, пострадавшего во время обрушения в июне 2019 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генерального инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы.

"Работы по сносу аварийного здания в городе Атаки на улице Приетенией, 153 продолжаются. Оперштаб руководит работами по демонтажу и сносу поврежденного здания. За последние дни работы по сносу элементов конструкции выполнены примерно на 40%", - сообщили в структуре.

В ведомстве рассказали, что спасатели местного инспектората по чрезвычайным ситуациям обеспечили распыление воды, сформировав защитную завесу, чтобы предотвратить распространение пыли, которая появляется в результате сноса строительных элементов на соседние дома.

"Для проведения работ, в том числе для наблюдения за ситуацией на месте задействованы семеро человек, а также три технические единицы. Ситуация по-прежнему находится в ведении Генерального инспекторат по чрезвычайным ситуациям", - отметили в структуре.

Ранее в комментарии Sputnik руководитель подразделения ГИЧС в Окницком районе Николай Путин заявил, что эвакуация жителей близлежащих домов не потребовалась, так как здания находятся на безопасном расстоянии.

Как обрушился дом в Атаках

Обрушение девятиэтажного жилого блока в городе Атаки произошло 19 июня 2019 года. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов перед обрушением, так как на стенах здания появились заметные трещины. В доме 36 квартир, было эвакуировано 18 семей, 51 человек, в том числе 11 детей.

По выводам экспертов, к обрушению привел комплекс причин, в том числе нарушения при сдаче строения в эксплуатацию, подмыв фундамента и несанкционированные изменения жильцами конструкции дома.

На заседании правительства в июле 2019 года было принято решение перечислить городскому совету Атак Окницкого района более 8,82 миллиона леев, из которых 6,77 миллиона - на возвращение жильцам обрушившегося подъезда стоимости жилья, а 2,06 миллиона составили компенсации материального ущерба.

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В середине августа 2019 года были обнародованы результаты технической экспертизы здания. Специалисты сделали вывод - жить в устоявшей части дома нельзя. Общее состояние фундамента и несущих стен признано неудовлетворительным. Таким образом, не исключалось обрушение и оставшейся части дома.

Тогда же стало понятно, что жильцов второго подъезда, уцелевшего после обрушения части многоэтажки, также расселят.

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