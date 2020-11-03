Сколько школ в Молдове находятся на "дистанционке" из-за COVID-19

В Минобразования рассказали, какова ситуация в учебных заведения республики в условиях пандемии коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Десять общеобразовательных учреждений в Молдове работают в дистанционном режиме по причине карантина. На "дистанционке" находятся 138 классов. Об этом сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований во вторник.

По данным ведомства, на 2 ноября число учащихся, у которых подтвердился коронавирус нового типа, достигло 206 человек, 3293 пребывает в самоизоляции. COVID-19 выявлен у 299 учителей, на карантине – еще 181. Что касается вспомогательного персонала, то вирус диагностировал у 64 человек, а 44 помещены в самоизоляцию.

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"С понедельника, 2 ноября, в школах и лицеях страны возобновился образовательный процесс после окончания осенних каникул. Министерство образования, культуры и исследований повторно призывает руководителей образовательных учреждений, дидактический персонал и учащихся соблюдать все меры защиты от вируса COVID-19", - уточнили в ведомстве.

В первом туре выборов президента Молдовы 754 учебных заведения на территории страны предоставили свои помещения для организации работы избирательных участков. На следующий день после голосования учащиеся этих школ обучались дистанционно. "Таким же образом мы поступим и во втором туре. То есть 16 ноября в 754 учебных заведениях будет день дистанционного обучения", - заявил накануне премьер Ион Кику.

Что происходит в детсадах

По данным министерства, "из 1398 частных и государственных детсадов возобновили работу 1301".

"На данный момент семь учреждений и 30 групп находятся на карантине", - отметили в ведомстве.

Вирус подтвердился у шестерых детей, 84 воспитателей и 37 работников вспомогательного персонала. В самоизоляции находятся 872 несовершеннолетних, 90 воспитателей и 103 сотрудников вспомогательного персонала.

Ситуация в училищах

Что касается профтехучилищ, то за 26-30 октября коронавирусная инфекция подтвердилась 24 учащихся, у 13 педагогов и одного сотрудника вспомогательного персонала.

По данным министерства, 12 групп помещены на самоизоляцию.

Положение вузов

За этот же временной отрезок вирус выявили у 17 студентов высших учебных заведений, еще 52 находятся в карантине.

Также COVID-19 обнаружился у 11 преподавателей. В самоизоляции находятся девять педагогов. Среди вспомогательного персонала коронавирус подтвердился у 15 человек.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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