Наводнение в Гагаузии: пострадавшие получат дополнительно помощь на 1 миллион леев

Депутаты регионального парламента Гагаузии поддержали инициативу о дополнительной помощи людям, которые в конце сентября пострадали в результате сильного наводнения в Комрате.

КОМРАТ, 3 ноя - Sputnik, Максим Топал. На рассмотрение депутатов был вынесен вопрос о выделении дополнительно 1 миллиона леев жителям, пострадавшим от наводнения. Эта сумма дополнит более 2 миллионов леев, которые правительство Молдовы уже направило в Комрат.

Городские власти столицы автономии планируют выделить еще полмиллиона леев нуждающимся. Эти деньги пойдут на покрытие ущерба, ремонт домов, покупку бытовой техники, одежды и обуви. Помощь готов оказать и Исполнительный комитет (правительство) Гагаузии.

Об этом рассказал председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии Иван Колиогло.

"В итоге, суммарно выделяется 3,5 миллиона леев. Тогда как ущерб только физическим лицам, подсчитанный Торгово-промышленной палатой Гагаузии и лицензированными оценщиками, составил 4 миллиона 322 тысячи леев", - сказал Иван Колиогло.

Председатель профильной комиссии Народного собрания Гагаузии по строительству Николай Рая заявил, что в селе Дезгинжа следует срочно отремонтировать дамбу на озере.

"Если прорвет эту дамбу, следом прорвет и дамбу на водохранилище Комрата, затем – села Конгаз. Большая вода дойдет до Измаила. Только в Комрате будут затоплены уже не 40, а и 200, и 300 домов. Это будет большая проблема", - сказал Николай Рая.

Утром 29 сентября несколько улиц комратского микрорайона "Заялпужье" превратились в бурлящие реки. Потоки дождевой воды, смешанные с грязью и мусором, смывали все на своем пути – заборы, домашнюю живность, затапливали дома и огороды.

Восемь домов из более четырех десятков затопленных были признаны негодными для проживания и должны быть снесены. Пострадали десятки автомобилей. Общий ущерб по Гагаузии составил 10 млн. 600 тыс. леев. Из них ущерб Комрату нанесен на 9,5 млн. леев, селам Дезгинжа – 1 млн. леев, Конгазчик – 114 тыс. леев, и Буджак – 54 тыс. леев.

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