Румыния обновила список стран "красной зоны": для кого карантин обязателен

В новом перечне, опубликованном Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям, 62 государства мира.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Румыния обновила список стран с высоким уровнем эпидемиологической опасности. Молдова в этот список не попала. Решение принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям.

Это значит, что граждане Молдовы по прибытию Румынию могут не соблюдать обязательный 14-дневный карантин. Однако, как отмечено в решении, обладатели молдавских паспортов смогут въезжать в соседнюю страну только при определенных условиях.

В Румынию не смогут попасть те, у кого нет румынских документов. Исключения действуют только для тех, у кого есть родственники в стране, вид на жительство, или же они едут на учебу или по работе.

В то же время румынские власти опубликовали "желтый список", который включает 31 страну. Граждане этих государств имеют право на въезд, но карантин остается обязательной мерой.

В их числе Великобритания, Италия, Бельгия, Болгария и Испания.

Напомним, 15 октября в Румынии продлили режим повышенной опасности на 30 дней в связи с эпидемической обстановкой.

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