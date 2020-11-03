По факту вандализма на еврейском кладбище в Кишиневе возбуждено уголовное дело

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных в совершении преступления.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. По акту вандализма на столичном кладбище, находящемся на улице Милано в секторе Буюканы, возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных в совершении преступления.

"Полиция не терпит актов вандализма, и лица, совершившие такие преступления, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - отметили в Управлении полиции муниципия Кишинева.

Как сказали в правоохранительном органе, полиция предприняла ряд специальных мер по расследованию разрушения и осквернения нескольких могил, а также для выявления и задержания лиц, это совершивших.

Согласно действующему законодательству, такое преступление наказывается штрафом в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемым трудом в пользу общества от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до одного года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova