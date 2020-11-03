23:57 03 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.91
  • USD17.09
  • RUB0.21
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Еврейское кладбище. Иллюстративное фото.

По факту вандализма на еврейском кладбище в Кишиневе возбуждено уголовное дело

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
2610
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201103/32314882/po-faktu-vandalizma-na-odnom-iz-kladbisch-kishineva-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных в совершении преступления.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. По акту вандализма на столичном кладбище, находящемся на улице Милано в секторе Буюканы, возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных в совершении преступления.

"Полиция не терпит актов вандализма, и лица, совершившие такие преступления, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - отметили в Управлении полиции муниципия Кишинева.

© Sputnik / Алексей Даничев
Вандалы атаковали выставку в честь врачей, борющихся с COVID-19
Как сказали в правоохранительном органе, полиция предприняла ряд специальных мер по расследованию разрушения и осквернения нескольких могил, а также для выявления и задержания лиц, это совершивших.

Согласно действующему законодательству, такое преступление наказывается штрафом в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемым трудом в пользу общества от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до одного года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Гагаузии не унимаются вандалы: пострадали две зоны отдыха
Вандалы в Кишиневе неудержимы и не чтят прошлое страны - каковы причины
Теги:
могилы, кладбище, вандалы, вандализм


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Демонстрация пустой урны для голосования на президентских выборах США в поселке Диксвилл-Нотч (Нью-Гэмпшир).
Фото – Первые голоса и последние встречи со сторонниками кандидатов в президенты США
Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Трамп или Байден: претенденты на Овальный кабинет познаются в сравнении
Лидеры голосования в регионах.
Выборы-2020 в Молдове: "победные" районы лидеров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться