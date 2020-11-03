17:26 03 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.91
  • USD17.09
  • RUB0.21
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Медицинский работник работает на участке тестирования на COVID-19/

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 710 случаев COVID-19

© REUTERS / BERNADETT SZABO
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2247)
48 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1e/32221330.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201103/32315402/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-710-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 77 487.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 710 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав во вторник вечером.

Школа. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
Сколько школ в Молдове находятся на "дистанционке" из-за COVID-19

Выявлены 6 эпизодов импорта инфекции — два из Румынии, по одному из Австрии, Турции, Италии и Германии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 77 487.

За минувшие 24 часа проведены 2852 теста, при этом первичных — 2483.

Коронавирус выявлен, в том числе у 36 медработников: 13 врачей, 15 медсестер и 8 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 778 пациентов (из них 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 527 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 57 402 человек.

Зафиксированы еще 20 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 1838.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2247)

По теме

Токарчук: спасет ли вакцинация граждан Молдовы от коронавируса
Румыния обновила список стран "красной зоны": для кого карантин обязателен
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ион Кику на выборах президента Молдовы
Дождь не помеха: как в Молдове голосовали на выборах президента - фото
Экипаж МКС записал поздравление, посвященное 20-летию ее заселения - видео.
Видео — Из космоса с любовью: экипаж МКС отметил 20-летие заселения станции
Лидеры голосования в регионах.
Выборы-2020 в Молдове: "победные" районы лидеров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться